Интернет-провайдеры предупредили о повышении цен из-за "закона Яровой"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Некоторые российские интернет-провайдеры уже летом повысят цены на свои услуги на 8-10% для исполнения "закона Яровой", пишет в среду газета "Коммерсантъ".

В частности, петербургский провайдер ООО "Телекомпас" (бренд "Комфортел") объявил о повышении абонентской платы на 8% с 1 июля. Согласно письму клиентам, которое оказалось в распоряжении "Ъ", для компании вступление в силу "пакета Яровой" означает "затраты свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация". Как пояснил изданию соучредитель "Телекомпаса" Дмитрий Петров, повышение цен позволит провайдеру компенсировать затраты на исполнение "закона Яровой" в течение пяти лет.

О решении повысить стоимость части тарифов на 10% с 1 июня сообщил также провайдер "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"), однако в компании рост абонентской платы не связывают с "законом Яровой". "На деятельность операторов влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей, и, чтобы продолжать оказывать качественные услуги, операторы пересматривают стоимость услуг", - сообщил газете представитель компании. В апреле компания уже повышала абонентскую плату в некоторых регионах, отмечает "Ъ".

По данным газеты, в бюджет "Ростелекома" на 2018 год расходы, связанные с "законом Яровой", не заложены. Представитель "Вымпелкома" в беседе с "Ъ" отметил, что компания будет руководствоваться балансом интересов клиентов и конкурентной ситуацией на рынке, в "МегаФоне" и МТС отказались от комментариев.

Ранее эксперты и участники рынка предупреждали, что операторы будут возмещать затраты на реализацию "закона Яровой" за счет увеличения тарифов, пишет "Ъ".

"Закон Яровой" обязывает операторов с 1 октября сохранять информацию о телефонных разговорах, текстовые сообщения, изображения, аудио- и видеозаписи пользователей. Емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.