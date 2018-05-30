"Прямая линия" с Путиным пройдет без гостей в студии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ставшая традиционной "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным впервые за многие годы пройдет без гостей в студии, сообщил в среду "Интерфакс" источник, знакомый с подготовкой этого мероприятия.

"В этом году принято решение гостей в студию не приглашать, чтобы чиновники, депутаты, политологи не отнимали время у простых граждан", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в остальном формат "прямой линии" не изменится.

Очередной "Разговор с Владимиром Путиным" состоится в прямом эфире 7 июня. По данным на 9:00 среды, в колл-центр поступило уже свыше 300 тыс. вопросов к главе государства. К началу прямой линии количество обращений граждан страны к Путину обычно исчисляется миллионами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в текущем году общение президента РФ с гражданами страны в прямом эфире будет предусматривать ряд технологических новаций, также будет шире география задающих вопросы. При этом пресс-секретарь подчеркивал, что "суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же".