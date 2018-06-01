Песков подтвердил возможность общения Путина с губернаторами по ходу "прямой линии"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" с гражданами страны, которая состоится 7 июня, в случае необходимости будет в прямом эфире выходить на связь с министрами и главами регионов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что во время "прямой линии" президент намерен в режиме конференции держать связь с губернаторами и членами правительства.

"Частично я могу это подтвердить. Но с другой стороны, у президента есть всегда возможность поддерживать связь с членами правительства и руководителями регионов. Такая возможность будет у него и на этот раз", - сказал Песков.

По данным на 12:00 1 июня, в адрес главы государства поступило свыше 588 тыс. вопросов. На сайт, аккумулирующий вопросы, главе государства поступило 52 700 обращений, в социальных сетях Путину написали более 12 тыс. человек. Количество видеобращений в разных форматах составляет около 5 тыс. Как правило, к началу "прямой линии" их количество исчисляется уже миллионами.