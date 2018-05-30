Источник "Интерфакса" назвал кандидата на пост врио губернатора Алтайского края

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности губернатора Алтайского края вместо подавшего в отставку Александра Карлина может быть назначен первый замглавы Красноярского края Виктор Томенко, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в российском парламенте.

"Вместо Карлина на пост и.о. губернатора Алтайского края рассматривается кандидатура Томенко", - сказал собеседник агентства

Ранее в среду Карлин заявил, что подал в отставку. Он был назначен на пост губернатора Алтайского края в августе 2005 года. В июле 2009 года Карлин был наделен полномочиями главы региона еще на пять лет. На выборах 14 сентября 2014 года был переизбран главой региона на 5 лет, получив поддержку 72,97% избирателей. Таким образом, срок его полномочий истекал в 2019 году.