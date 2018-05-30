Виктор Томенко стал врио губернатора Алтайского края

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске (Красноярский край). В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в цветной металлургии", инженер - экономист.

С 1988 работал на Норильском горно-металлургическом комбинате, пройдя путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" - председателя правления Заполярного филиала ОАО "ГМК "Норильский никель" (2004-2010 гг.).

С марта 2010 года стал заместителем губернатора - заместителем председателя правительства Красноярского края.

С февраля 2012 года по настоящее время занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

Томенко является выпускником Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).