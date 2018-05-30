Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по факту исчезновения около 3 млн евро из денег, изъятых у экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка 3 млн евро (более 200 млн рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

В свою очередь адвокат Захарченко Александр Горбатенко пояснил, что официально следствие их ни о чем не уведомляло, но о проведении проверки он слышал.

"По слухам, я в курсе проводимой такого рода проверки. Официально следственные органы о проведении такой проверки не извещали меня", - сказал адвокат.

Он уточнил, что по полученной им неофициальной информации, деньги были похищены при их пересчете в одном из банков.

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах получения взяток (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствования осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

В декабре 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства наличных денежных средств и имущества Захарченко, а также его близких на общую сумму около 9 млрд рублей.