Акционер "Саратовских авиалиний" собрался создать новую авиакомпанию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Аркадий Евстафьев, акционер авиакомпании "Саратовские авиалинии", сертификат эксплуатанта которой был аннулирован в среду Росавиацией, хочет создать новую авиакомпанию, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе РФ.

"Акционером выражена заинтересованность в создании перевозчика с организацией на новом уровне, прежде всего, лётной работы, в том числе, с целью сохранения трудового коллектива и обеспечения занятости населения", - сказали в министерстве.

При этом в Минтрансе отметили, что в настоящее время продолжает свою работу оперативный штаб, который стремится не допустить сбои в перевозках пассажиров с билетами "Саратовских авиалиний".

В штабе, созданном по поручению министра транспорта РФ Евгения Дитриха, проведены переговоры с акционером авиакомпании и аэропорта Евстафьевым о предоставлении слотов в аэропорту Саратова авиакомпаниям, которые выразили готовность перевозить до 13 июня включительно пассажиров "Саратовских авиалиний", получено его согласие.

Ранее в среду Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний", в компании объявили об отмене всех рейсов с 30 мая.

Авиакомпания в течение 14 дней будет возвращать пассажирам деньги за приобретенные билеты. В течение суток будет определена процедура, адреса представительств, а также порядок оформления возвратов.

"При этом подчеркнём, что как юридическое лицо компания "Саратовские авиалинии" продолжает работать. Финансовый результат предприятия позволяет осуществлять взаиморасчеты с персоналом авиакомпании, в которой в настоящий момент работает 1 тыс. человек", - заключил представитель министерства.