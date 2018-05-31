В России

Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства РФ в США в четверг планируют навестить российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

"С 30 апреля Константин Ярошенко находится в карцере. Посольство поддерживает с ним связь. Сотрудники посольства планируют посетить его в тюрьме 31 мая", - сказал собеседник агентства.

В миреРоссийского летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму в СШАЧитать подробнее

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что К.Ярошенко был переведен в изолятор из-за угрозы его безопасности.

"Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью его жизни", - сказала Т.Москалькова журналистам.

"Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровья, то ли со стороны осуждённых, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает ещё большую тревогу", - добавила она.

Уполномоченный отметила, что считает странным тот факт, что безопасность К.Ярошенко обеспечивается таким образом.

"Логично было бы перевести его в другое тюремное учреждение, и не только сохранить прежние, но и улучшить условия содержания под стражей. Тем более, если человек пережил некие угрозы", - сказала Т.Москалькова.

Российский летчик К.Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Константин Ярошенко, Татьяна Москалькова
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Следователи начали проверку причастных к перевозке денег организаций и ведомствПодробнее
 Виктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского края
Томенко - бывший вице-губернатор Красноярского края и выпускник ВШГУ РАНХиГСПодробнее
 Путин сменил губернатора Амурской областиПутин сменил губернатора Амурской области
Врио главы региона назначен Василий ОрловПодробнее
 Ростуризм предложил создать российский аналог Booking.comРостуризм предложил создать российский аналог Booking.com
Национальный агрегатор по бронированию отелей необходим, чтобы защищать права российских туристов, считают в РостуризмеПодробнее
Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний"Росавиация аннулировала сертификат "Саратовских авиалиний"
Авиакомпания прекратит свою деятельностьПодробнее
 В ФСБ сравнили обвинения в убийстве Бабченко с "делом Скрипаля"В ФСБ сравнили обвинения в убийстве Бабченко с "делом Скрипаля"
Ранее премьер-министр Украины заявил, что к преступлению могут быть причастны российские спецслужбыПодробнее
 Губернатор Алтайского края подал в отставкуГубернатор Алтайского края подал в отставку
Александр Карлин написал заявление об отставке по собственному желаниюПодробнее
 Интернет-провайдеры предупредили о повышении цен из-за "закона Яровой"Интернет-провайдеры предупредили о повышении цен из-за "закона Яровой"
Как сообщает "Ъ", о росте абонентской платы уже предупредили клиентов компании "Телекомпас" и "Дом.ru"Подробнее
 Путин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО
Его предшественник Дмитрий Кобылкин покинул пост в связи с назначением главой МинприродыПодробнее
 Лавров заявил об отсутствии в повестке ответных мер против украинских СМИЛавров заявил об отсутствии в повестке ответных мер против украинских СМИ
По словам министра, РФ никак не ограничивает иностранных журналистовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу29 фото
30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой СпортРоссия проиграла Австрии в товарищеском матчеЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского края

Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко

Россия проиграла Австрии в товарищеском матче

Россия проиграла Австрии в товарищеском матчеДо старта ЧМ-2018 россияне проведут еще одну игру Подробнее

Глава МОК поздравил с избранием нового президента Олимпийского комитета России

Белый дом сообщил об успешной подготовке к саммиту с КНДР

Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Льеже

Представитель Северной Кореи прибыл в Нью-Йорк для подготовки к саммиту США-КНДР

Реконструкцию станции "Фили" московского метро завершат летом

Трамп подписал закон, облегчающий доступ пациентов к экспериментальному лечению

Назван стартовый состав сборной России на матч с Австрией

МГУ опустился на 33-е место в рейтинге университетов World Reputation Rankings

Нефтяники на совещании с Козаком подтвердили готовность сохранить цены на бензин

Австрия - Россия. Онлайн

Австрия - Россия. ОнлайнВо втором тайме товарищеского матча российские футболисты уступают в счете Подробнее

Что произошло за день: среда, 30 мая

"Воскрешение" журналиста Бабченко, исчезновение части миллионов Захарченко и взыскание $2,6 млрд "Нафтогазом" с "Газпрома" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru