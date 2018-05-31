Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники посольства РФ в США в четверг планируют навестить российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии.

"С 30 апреля Константин Ярошенко находится в карцере. Посольство поддерживает с ним связь. Сотрудники посольства планируют посетить его в тюрьме 31 мая", - сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что К.Ярошенко был переведен в изолятор из-за угрозы его безопасности.

"Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью его жизни", - сказала Т.Москалькова журналистам.

"Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровья, то ли со стороны осуждённых, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает ещё большую тревогу", - добавила она.

Уполномоченный отметила, что считает странным тот факт, что безопасность К.Ярошенко обеспечивается таким образом.

"Логично было бы перевести его в другое тюремное учреждение, и не только сохранить прежние, но и улучшить условия содержания под стражей. Тем более, если человек пережил некие угрозы", - сказала Т.Москалькова.

Российский летчик К.Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.