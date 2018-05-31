Пропавший в Приморье мальчик найден убитым

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Обнаружено тело десятилетнего мальчика, пропавшего накануне в Приморье.

"Обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти - ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержан несовершеннолетний местный житель", - сообщила в четверг "Интерфаксу" старший помощник руководителя управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

На сайте СКР уточняется, что подозреваемому 15 лет.

На месте работают следователи, допрашиваются свидетели, проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. "Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, мальчик, проживавший в селе Пухово Анучинского района, накануне ушел из дома и не вернулся. Пропавшего ребенка искали полицейские и спасатели. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство).