В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали предложение общественной организации "Деловая Россия" о закреплении в Гражданском кодексе права компаний и физлиц обращаться в суд за взысканием возмещения за применение к ним иностранных санкций на территории РФ.

Эта инициатива решает проблему введения наказания за исполнение иностранных санкций на территории РФ, заявил первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов Интерфаксу в четверг. "Это хорошее предложение, я его поддерживаю",- сказал Емельянов.

Он отметил, что в таком варианте не государство будет инициатором наложения наказания, штрафа, а пострадавшая компания или физическое лицо. Решения о взыскании ущерба и морального вреда будут выносить суды на основании обращений конкретных граждан и юридических лиц, отметил российский парламентарий. "В таком варианте законопроект не выглядит таким агрессивным, что пугает европейцев, это такое более красивое предложение, не в лоб, а хук слева",- сказал Емельянов.

Он выразил удовлетворение, что "Деловая Россия" выступает на стороне национального бизнеса, тех компаний, которые пострадают от санкций, и делает такие предложения, которые соответствуют его интересам, а "не посещает европейцев как другие ассоциации".

Ранее стало известно, что глава "Деловой России" Алексей Репик направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину предложение предусмотреть в Гражданском кодексе РФ норму, согласно которой российским физическим и юридическим лицам предоставляется возможность требовать возмещения нанесенного им вреда и морального ущерба, если они пострадали от действий или бездействия третьих лиц, исполняющих иностранные санкции.

На рассмотрении Госдумы находятся поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание за соблюдение иностранных санкций на территории РФ или за подстрекательство к введению санкций. Представители российского и иностранного бизнеса выразили мнение, что этот законопроект может негативно сказаться на ведении их бизнеса в России.