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Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил так называемый закон о контрсанкциях.

Согласно документу, президент РФ сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые "прямо или косвенно" находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также может вводиться запрет или ограничение на ввоз и, соответственно, на вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать "иные меры" воздействия. Согласно закону под контрсанкции может попасть российская компания с любой долей иностранного участия.

Вместе с тем действие закона не распространяется на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

На прошлой неделе Госдума приняла закон о санкциях против США и ряда других стран.

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Теги: Совет Федерации
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