Сенатор Нарусова и Ксения Собчак не смогли убедить Сенцова прекратить голодовку

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Член Совета Федерации Людмила Нарусова и ее дочь, журналист Ксения Собчак поговорили с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, но не смогли уговорить его прекратить голодовку.

"Мне показалось, что он задумался (о прекращении голодовки - ИФ), хотя, конечно, убедить его прекратить мы не смогли. Главная цель была - показать, что он не один и не забыт. Он понял, что этот разговор вызван состраданием", - сказала Нарусова "Интерфаксу" в четверг.

Нарусова говорила с Сенцовым вместе с Собчак по видеосвязи.

Сенатор считает, что "требования Сенцова очевидно невыполнимы".

Вместе с тем она пообещала узнать судьбу обращения Ксении Собчак к президенту РФ Владимиру Путину со списком заключенных, который Собчак передала президенту после выборов и в котором было имя Сенцова. После этого сенатор намерена ещё раз обратить внимание президента на судьбу О.Сенцова.

Нарусова уверена, что если президент разберется в обстоятельствах дела, то увидит несправедливость решения суда.

"Мы говорили и о заключенном в Украине российском журналисте Кирилле Вышинском. Почему бы не подумать о возможности обмена. Тяжесть преступлений примерно одинакова. Давайте поменяем всех (заключенных украинцев в России) на всех (заключенных россиян на Украине). Попытаюсь на законотворческом уровне, но я здесь в одиночестве в Совфеде. Из этого тупика в отношениях с Украиной нужно выходить по линии милосердия", - сказала Нарусова.

Она также пообещала посетить Сенцова, как только это станет возможно - в настоящее время это невозможно из-за разлива реки в месте рядом с его заключением.

"Олег изможденный, но несломленный, у него ясные и горящие глаза, чувствуется, что это не от капельниц, а от убеждений. В нем есть внутренний стержень", - сказала Нарусова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. При этом российские власти считают Сенцова гражданином РФ.

Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских граждан, удерживаемых в РФ.