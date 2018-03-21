Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, который ему передала кандидат в президенты страны Ксения Собчак.

"Действительно, такой список был Собчак передан президенту. Президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Пока иного сказать вам не могу", - добавил он.

19 марта бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи Путина со своими соперниками на выборах сообщил, что Собчак передала президенту список лиц, которых она считает политзаключенными. Титов также уточнил, что сам он передал главе государства еще четыре фамилии предпринимателей, которые сегодня находятся за рубежом и в розыске.

В штабе Собчак "Интерфаксу" подтвердили ее обращение к президенту. В списке 16 фамилий, в том числе Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец (фигуранты "дела 26 марта"), Александр Кольченко (крымский активист, осужденный по делу о терроризме), Владимир Лапыгин (осужденный за госизмену ученый), Сергей Мохнаткин (правозащитник, осужденный за применение насилия к сотруднику полиции на акции "Стратегии-31"), Олег Навальный (брат оппозиционера Алексея Навального, отбывающий срок по "делу Ив Роше"), Александр Соколов (журналист РБК, осужденный за создание экстремистского сообщества), Олег Сенцов (украинский режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по делу о терроризме).

Как сообщалось, в начале февраля Титов передал президенту список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но остающихся на Западе из-за заведенных на них уголовных дел. Предприниматели просили провести проверку законности их уголовного преследования, и если в отношении кого-либо из них не будут выявлены процессуальные нарушения, рассмотреть возможность возвращения на родину при условии "добровольного возмещения причиненного ущерба и при наличии надлежащих процессуальных гарантий".