В Нижегородской области восстановили электроснабжение после урагана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили электроснабжение в районах Нижегородской области, пострадавших накануне от урагана.

На сайте Минэнерго РФ сообщается, что в 15:53 четверга аварийно-восстановительные работы завершены. "Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 826 населенных пунктах - около 131 тыс. человек, 290 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате штормового ветра вечером в среду без электроэнергии остались до 170 тысяч жителей региона. За медицинской помощью обратились 29 человек, в том числе трое детей, семь из них были госпитализированы.

Ветром было повалено 1 тыс. 834 дерева, в том числе в Нижнем Новгороде - 540. Также стихия повредила 66 кровель и 69 автомобилей, из них 31 - в Нижнем Новгороде.

Кроме того, после урагана 30 мая в Нижегородском кремле было повреждено около километра кровли, в том числе на трех башнях кремля: Георгиевской, Северной и Белой.

По прогнозам синоптиков, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду в Нижегородской области продолжится до утра пятницы.