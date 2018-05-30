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Кровля трех башен нижегородского кремля повреждена штормовым ветром

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сильный ветер повредил кровлю трех башен кремля в Нижнем Новгороде, сообщили агентству "Интерфакс" в управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

"По предварительной оценке, после урагана 30 мая в Нижегородском кремле повреждено около километра кровли. Нарушена кровля трех башен кремля (Георгиевской, Северной и Белой)", - сказал собеседник агентства.

Также повреждения получили около 40 деревьев на территории кремля. В данный момент ведутся восстановительные работы.

"Идет подсчет ущерба, нанесенного ураганом. В целях предотвращения угрозы жизни и здоровью нижегородцев вход в кремль ограничен до утра 31 мая", - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что сильный порывистый ветер в среду оставил без электроснабжения жителей нескольких районов Нижегородской области. По данным регионального ГУ МЧС, без электроснабжения остались 63 населенных пункта в 7 муниципальных образованиях. Причины отключений - короткие замыкания на линиях.

Позже стало известно, что три человека в Нижнем Новгороде пострадали из-за непогоды. Ранее сообщалось, что в центральной России из-за сильного ветра травмы получили три человека, еще шестеро пострадали от удара стихии в Москве.

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Теги: Нижний Новгород
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