Пол Маккартни пропустил вручение премии Вольфа за достижения в музыке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший участник ансамбля The Beatles Пол Маккартни не смог прибыть в Израиль на вручение научной премии Вольфа за достижения в области музыки, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии награждения в четверг.

Чествование лауреатов премии состоялось в Кнессете (Иерусалим). Победителей поздравил президент Израиля Реувен Ривлин. В приветственном слове он с сожалением отметил, что премия Вольфа ни разу не вручалась женщине, несмотря на то, что имеет богатую историю.

"В эти дни мы также отмечаем 70-летие государства Израиль. (...) И я могу сказать, что наука и культура - это наша сила, эти люди приносят огромную пользу, служа обществу", - подчеркнул Ривлин.

В числе лауреатов за достижения в области музыки значились Маккартни и венгерский дирижёр Адам Фишер, однако бывший участник The Beatles не смог лично приехать в Израиль. Как пояснила "Интерфаксу" генеральный директор фонда Вольфа Рут Инон Берман, это автоматически исключает его из числа лауреатов в 2018 году.

"Согласно правилам, премию можно получить только лично, поэтому в этом году Маккартни не станет лауреатом. Однако мы резервируем эту возможность в течение трёх лет: если в ближайшие три года он сможет посетить церемонию, то получит приз", - уточнила она.

За достижения в области математики были отмечены выходцы из СССР Александр Бейлинсон и Владимир Дринфельд (Университет Чикаго) - с формулировкой "за прорывные работы в алгебраической геометрии, теории представлений и математической физике". Среди физиков победителями стали Чарльз Беннетт (Исследовательский центр IBM) и Жиль Брассар (Университет Монреаля) - авторы первого алгоритма передачи ключа шифрования, основанного на квантовой неопределенности.

Химики Омар Ягхи (Университет Калифорнии) и Макото Фудзита (Университет Токио) удостоены премии за исследования в области высокопористых структур. Лауреатом премии в области сельскохозяйственных наук стал Джин Робинсон (Университет Иллинойса).

Премия Вольфа вручается с 1978 года израильским фондом имени Рикардо Вольфа и считается второй по престижности естественнонаучной премией после Нобелевской. Размер премии составляет 100 тыс. долларов.