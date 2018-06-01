Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры руководства "Седьмой студии" и режиссера Кирилла Серебренникова в течение нескольких лет до возбуждения уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Прослушка телефонных переговоров Серебренникова, а также других лиц, имеющих отношение к руководству "Седьмой студии", была санкционирована задолго до возбуждения уголовного дела и велась в течение нескольких лет", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, оперативные мероприятия проводились на основании полученных правоохранительными органами первичных материалов, которые свидетельствовали о нарушениях в финансовой деятельности "Седьмой студии".

Источник агентства не уточнил, когда именно была организована прослушка и какая часть полученных таким образом материалов легла в доказательную базу следствия по уголовному делу.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении "Интерфакса", оперативное сопровождение дела "Седьмой студии" осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

Адвокаты фигурантов дела "Седьмой студии" не комментируют ход и содержание материалов дела из-за подписки о неразглашении данных предварительного расследования. Вместе с тем о наличии в материалах расследования прослушек упоминал адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов в суде 30 мая, когда рассматривалось ходатайство следствия об ограничении сроков ознакомления с уголовным делом режиссеру и его защите.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных организации в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года.

В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.