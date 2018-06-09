Суд ограничил до 19 июля срок ознакомления с материалами всем фигурантам дела "Седьмой студии"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы обязал до 19 июля ознакомиться с материалами уголовного дела экс-генпродюсера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" и бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить частично, установить срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Малобродскому и его защитникам до 19 июля 2018 года", - огласила решение судья Юлия Сафина.

Кроме того суд согласился с позицией прокурора, который с учетом объема и сложности дела предложила ограничить срок ознакомления с материалами Малобродскому и его адвокатам до 19 июля, а не до 29 июня, как ходатайствовало следствие.

По мнению СКР, ознакомление Малобродского с материалами дела носит "эпизодический и нерегулярный характер". С середины марта, пояснил следователь, обвиняемый и его защитники "подписали" по 70, 71 и 17 томов соответственно.

В свою очередь, Малобродский уточнил суду, что с адвокатами он фактически уже ознакомился примерно со 130 томами и большую часть они изучают по фотокопиям.

"Подписать тома следователь не дает, так как для этого их всем надо подержать в руках, а они постоянно заперты в разных кабинетах", - отметила защитник продюсера Ксения Карпинская.

"Такая попытка ограничения фактически означает попытку ограничить мою возможность качественно подготовиться к рассмотрению дела в суде. Но это напрасная попытка. Мы в любом случае будем готовы хорошо. Убедительно доказать то, чего не было, при должном отношении к фактам невозможно. Подчеркну, что после изменения мне меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде интенсивность ознакомления выросла почти вдвое - я знакомлюсь в среднем с пятью томами в день", - заключил Малобродский.

На прошлой неделе суд ограничил до той же даты срок ознакомления с материалами расследования художественному руководителю "Гоголь-центра", режиссеру Кириллу Серебренникову, а также бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и экс-гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Таким образом, все фигуранты основного дела "Седьмой студии" должны закончить ознакомление с делом к 19 июля. После этого материалы с обвинительным заключением будут направлены в Генпрокуратуру, которая примет решение о направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

Фигурантам дела инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии" в 2011-2014 годах на проект "Платформа". Свою вину они не признают.