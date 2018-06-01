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Петр Баскаков покинет пост генерального директора "Трансконтейнера"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Петр Баскаков, возглавлявший ПАО "Трансконтейнер" 12 лет, покидает пост генерального директора компании, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По словам одного из них, топ-менеджер пока не написал заявление, но вопрос уже решен. Другой собеседник газеты уверяет, что заявление написано на днях.

Один из собеседников издания сообщил, что о планах отойти от руководства "Трансконтейнером" Баскаков "объявил неформально на совете директоров в конце марта", кто займет его место, пока не решено.

Другой собеседник "Коммерсанта" сказал, что в конце апреля ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова, в 2017 г. купившее 24,5% оператора, направило письмо главе ОАО "Российские железные дороги" (владеет 50% плюс 2 акциями) Олегу Белозерову с предложением сменить менеджмент "Трансконтейнера", предложив варианты замены. О том, что компанию может возглавить менеджер, близкий к "Енисей Капиталу", говорят и собеседники издания.

В операторе ситуацию не комментируют, уточняя, что смена генерального директора находится в компетенции совета директоров, заседание по этому вопросу не назначено. Чем Баскаков займется после ухода из "Трансконтейнера", собеседники газеты не знают, но один из них сказал, что топ-менеджер получил приглашение в транспортный холдинг, создаваемый Invest AG Абрамова.

Диалог о приватизации контрольного пакета, затянувшейся на неопределенный срок, между тем, возобновляется, отмечает "Коммерсантъ". По его данным, в конце мая Белозеров в письме вице-премьеру РФ Максиму Акимову предложил созвать по этому вопросу совещание и обсудить на нем квалификационные требования к покупателям. В аппарате чиновника подтвердили получение письма, добавив, что вопрос прорабатывается в правительстве.

Обсуждение приватизации "Трансконтейнера" активизировалось в 2016 г., после того как владелец "Суммы" Зиявудин Магомедов, сейчас обвиняемый в организации преступного сообщества, предложил выкупить контрольный пакет "Трансконтейнера" и создать на его базе национального контейнерного оператора, напоминает газета.

В 2017 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать целесообразность продажи, и ведомства, изучив вопрос, решили продавать пакет на открытом конкурсе. Среди претендентов, кроме "Суммы" (сейчас в группе не планируют никаких приобретений), назывались UCL Владимира Лисина с партнером MSC, РФПИ, французская CMA CGM с ООО "Логопер", Global Ports и "Дело" Сергея Шишкарева. О потенциальном интересе "Енисей Капитала" к активу говорил и А.Абрамов.

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Теги: Петр Баскаков, Трансконтейнер
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