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МЧС в марте сочло безопасным клуб в ТРЦ Иркутска, где дети получили ожоги

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - МЧС в ходе совместной с прокуратурой проверки в марте не выявило нарушений требований пожарной безопасности в научно-развлекательном центре "Гравитация", расположенном в Торгово-развлекательном центре "Комсомолл" в Иркутске, где в пятницу от вспышки газовоздушной смеси во время химического эксперимента пострадали дети.

"Проверка торгового центра проводилась 29 марта. В помещении центра "Гравитация" на третьем этаже в момент проверки нарушений выявлено не было, оно полностью соответствовало требованиям пожарной безопасности", - сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"В помещении не было горючей отделки, что позволило избежать возгорания, а все эвакуационные выходы были открыты. Пожарная сигнализация не сработала, так как не было задымления от горения паров газовоздушной смеси", - пояснили в МЧС.

В министерстве подчеркнули, что "тяжких последствий удалось избежать, так как состояние помещения соответствовало противопожарным нормативам и пламя не распространилось по залу".

В самом торговом центре "Комсомолл" во время проверки было выявлено 29 нарушений требований пожарной безопасности, в связи с чем собственник ТРЦ был оштрафован на 75 тысяч рублей.

По данным следствия, в пятницу днем в ТРЦ "Комсомолл" во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Во время представления произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. В результате дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги. Всего за медицинской помощью обратились восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет.

Следователи СК задержали технического директора и двух экскурсоводов, принимавших участие в представлении.

В Главном управлении МЧС по Иркутской области ранее сообщили, что администрация торгового центра не эвакуировала людей, несмотря на угрозу пожара, и поэтому ведомство попросит следователей учесть этот факт во время расследования уголовного дела. Начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов также сообщил, что на момент приезда пожарных в здании не была включена система оповещения. Эвакуацию организовали пожарные - они вывели из ТРЦ 1,5 тыс. человек.

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Теги: Иркутск, МЧС РФ
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