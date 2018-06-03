РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Советскому лётчику, пропавшему 30 лет назад в Афганистане и обнаруженному несколько дней назад, будет оказана вся необходимая дипломатическая и юридическая помощь в случае, если он решит вернуться в Россию, заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Игорь Морозов.

"Если подтвердится информация о том, что пропавший более 30 лет назад в Афганистане советский лётчик ищет контактов с родиной, наше государство, несомненно, окажет этому человеку всемерную дипломатическую, юридическую и иную поддержку в возвращении к своим близким", - заявил Морозов "Интерфаксу" в воскресенье.

При этом сенатор отметил, что "в странах Центральной Азии, по различным данным, может находиться несколько десятков советских военнослужащих, воевавших в Демократической республике Афганистан".

"Согласно российскому законодательству, каждый из них имеет право на то, чтобы государство защитило его интересы, вне зависимости от того, где находится военнослужащий. Члены Совета Федерации вместе с исполнительной властью этим занимаются, понимая, насколько это важно для военных и других категорий граждан, выполняющих поручения государства за рубежом", - подчеркнул Морозов.

1 июня СМИ сообщили, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее газета "Коммерсантъ" пишет, что его, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. "В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения", - сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник.