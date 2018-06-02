Обвиняемый в превышении полномочий вице-мэр Томска подал в отставку

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вице-мэр Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности Владимир Костюков написал заявление об отставке, передает корреспондент агентства "Интерфакс" из зала Советского районного суда, который в субботу выбирает меру пресечения для чиновника.

По словам Костюкова, заявление об увольнении он написал 18 мая. "С 7 июня я должен буду покинуть стены мэрии", - сказал он.

Костюков был задержан в пятницу. Ему предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями", которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, в бытность начальником городского департамента капстроительства Костюков подписал акты выполненных работ ЗАО "УК "Газсервис" на сумму 43 млн рублей, однако работы не были выполнены. Речь идет о завышении объемов завезенного песка при строительстве объектов инфраструктуры томского промышленного парка.

Следствию пока не удалось установить все обстоятельства дела, поскольку какое-то время назад в УК "Газсервис" произошел пожар и часть документов сгорела.