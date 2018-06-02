Cуд арестовал вице-мэра Томска по делу о превышении полномочий

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Советский районный суд Томска арестовал вице-мэра Томска Владимира Костюкова, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 31 июля", - объявила судья Елена Терскова.

Костюков был задержан накануне. Ему предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В суде Костюков объявил об отставке. По его словам, соответствующее заявление он написал 18 мая.

Как заявила следователь Управления МВД А.Токмакова, Костюков в бытность начальником городского департамента капстроительства подписал 31 декабря 2016 года акты выполненных работ АО "Газсервис" на сумму 43 млн рублей, однако работы не были выполнены. Речь идет о завышении объемов завезенного песка при строительстве объектов инфраструктуры томского промышленного парка.

Она сообщила, что следствию пока не удалось установить все обстоятельства дела, поскольку какое-то время назад в АО "Газсервис" произошел пожар и часть документов сгорела.

В свою очередь прокурор А.Ткаченко сообщил, что в уголовном деле, в частности, имеются показания бывшего вице-мэра Томска Александра Цымбалюка. Он также сообщил, что из администрации Томска поступила положительная характеристика на Косюкова, он характеризуется как грамотный руководитель, целеустремленный и стрессоустойчивый.

В.Костюков был назначен на пост вице-мэра в декабре 2017 года, до этого возглавлял департамент капстроительства. До перехода в мэрию работал главным инженером АО "Газсервис", возглавлял строительную компанию "КСВ-Групп" и управляющую компанию "Магистраль".