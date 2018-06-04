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Сибирские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 близ Королевства Тонга

Есть обновление от 05:53

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в акватории Тихого океана к юго-востоку от второго по величине города островного государства Королевство Тонга - города Неиафу (остров Вавау), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:48 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -19.51 градуса южной широты и -173.32 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

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Теги: Тонга, Россия
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