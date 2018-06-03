В России

В колонии в Свердловской области погиб осужденный

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Верхотурский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту смерти заключенного в воскресенье в исправительной колонии, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Точная причина смерти мужчины 1974 года рождения в ИК-53 будет установлена в ходе судмедэкспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

"Необходимо отметить, что сведения о якобы имевшей место массовой драке в данной колонии не имеют под собой никаких оснований. Имел место конфликт между двумя осужденными с одной стороны и одним осужденным (впоследствии умершим), - с другой стороны", - отмечается в пресс-релизе.

Предварительно установлено, что в ходе конфликта трое осужденных в драке причинили друг другу повреждения. "Однако говорить, что именно повреждения, полученные в ходе конфликта, стали причиной смерти осужденного, в настоящее время, до получения заключения судмедэкспертизы, преждевременно", - сказали в пресс-службе.

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Теги: Свердловская область, СКР
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