Улюкаева доставили в колонию одного из ближайших к Москве регионов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии строгого режима, доставили к месту отбывания наказания, сообщила "Интерфаксу" зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Улюкаев уже доставлен в колонию, куда он был этапирован сегодня поездом. Это абсолютно точно не Подмосковье, так как в Московской области нет колоний строгого режима", - сообщила Меркачева агентству.

Вместе с тем, по ее словам, отбывать наказание бывший министр будет в регионе, который расположен недалеко от Москвы, так как его этапирование заняло не более 4 часов.

Ранее в четверг о том, что Улюкаева отправлен из Москвы к месту отбывания наказания, "Интерфаксу" сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал 62-летнего Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок экс-министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Позже Мосгорсуд оставил приговор в силе.

Свою вину Улюкаев не признает и настаивает, что против него была совершена провокация со стороны главы "Роснефти" и ФСБ.