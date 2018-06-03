Что произошло за день: воскресенье,3 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Тренерский штаб сборной России обнародовал окончательный список из 23 футболистов для участия в чемпионате мира-2018.
- На стройке возле станции метро "Маяковская" в Москве произошел пожар. В МЧС сообщили, что горела изоляция кабеля в кабель-канале. Из-за дыма пришлось закрывать Северный вестибюль метро "Маяковская". Пожарным удалось потушить возгорание.
- Экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию вернулся на Землю: это космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.
- На озере в городе Североморске, который является главной базой Северного флота, утонули двое военнослужащих.
- В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского проникли неизвестные, которые украли некоторые вещи.
- В ходе спецоперации в Дагестане убит главарь "цумадинской" банды.