Самолет вернулся в аэропорт Якутска из-за сигнала о неисправности

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Самолет Bombardier Q 300, выполнявший рейс по маршруту Якутск - Нерюнгри, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает в понедельник пресс-служба авиакомпании "Якутия".

"Самолет вылетел из аэропорта Якутска по расписанию в 08:05 (время местное). После взлета сработал датчик, сигнализирующий о технической неисправности. В сложившейся обстановке командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через 40 минут после взлета самолет произвtл благополучную посадку в аэропорту Якутска.

На борту находилось 36 пассажиров, а также 379 кг багажа, 149 кг почты. Повторный вылет ожидается в 13:00 по местному времени.

Для установления причин неисправности работает специальная комиссия.