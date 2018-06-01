"Уральские авиалинии" до 13 июня будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" по двум направлениям

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в пятницу приступила к перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний", сообщает пресс-служба уральской компании.

"Пассажиры "Саратовских авиалиний" с действительными билетами допускаются к посадке на рейс по маршрутам: Красноярск - Сочи, Сочи - Красноярск, Казань - Симферополь и Симферополь - Казань", - отмечается в сообщении. Авиакомпания готова перевозить пассажиров при наличии свободных мест до 13 июня.

Как сообщалось, по результатам внеплановых проверок Росавиации, начатых после крушения 11 февраля самолета АН-148 "Саратовских авиалиний", ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта перевозчика.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Компания базируется в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Крупнейший акционер компании - Сергей Скуратов.

Авиапарк "Уральских авиалиний" состоит из 45 самолетов, все - производства Airbus (24 - А320, 14 - А321 и семь - А319).