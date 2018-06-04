На железнодорожной части Крымского моста установили все сваи

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Последняя свая железнодорожной части Крымского моста забита в дно Керченского пролива, сообщил инфоцентр проекта в понедельник.

"Строители завершили создание свайных фундаментов железнодорожной части моста. Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению", - говорится в пресс-релизе инфоцентра "Крымский мост".

Всего за время стройки в дно пролива под автодорожную и железнодорожную части моста погрузили почти 6,7 тыс. свай трех типов: трубчатых, буронабивных и призматических.

Металлические трубчатые сваи - основной тип на проекте. Всего их 5,36 тыс. штуки. Суммарная длина - около 335 километров. Диаметр каждой - 1 420 мм, толщина стенки - 16, 20 и 40 мм в зависимости от участка работ.

Погружение свай в фундаменты опор под автодорогу завершили летом 2017 года, после чего строители полностью перевели сваебойное оборудование на железнодорожную часть.

"Требования к профилю железных дорог - жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру - с 5 до 35 метров. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 576 трубосвай, то под железнодорожные - 2 788 трубосвай", - отмечается в пресс-релизе.

Буронабивные сваи использовали преимущественно на таманской стороне (всего их - 834 штуки), призматические - преимущественно на керченской стороне (в целом - 496 штук).

Сваи моста погружены как вертикально, так и под наклоном.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по нему открыли утром 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.