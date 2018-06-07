Глава Крыма объяснил высокие цены на продукты в регионе отсутствием конкуренции

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Снизить цены на продукты питания в Крыму, на дороговизну которых пожаловались президенту Владимиру Путину местные жители во время "прямой линии", помогут конкуренция и открытие грузового и железнодорожного проезда по Крымскому мосту, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Проблемы ценообразования на продукты и непродовольственные товары волнуют всех крымчан. По словам президента, это проблема не только Крыма, но и других регионов России. Одна из причин завышенных цен - это отсутствие должной конкуренции на рынке. Госрегулирования у нас нет. Мы ожидаем, что открытие грузового сообщения по Крымскому мосту, а потом и железнодорожной ветки позволит увеличить завоз продукции на полуостров, повысит уровень конкуренции. Уверен, что цены будут стабилизированы", - написал Аксенов на своей странице в фейсбуке в четверг.

В ходе "прямой линии" крымский бизнесмен рассказал, что в регион хлынули туристы, но цены на продукты остаются высокими. Он уточнил у президента, когда по ценам Крым сможет приблизиться к уровню Краснодарского края. Путин отметил, что некоторые продукты в Крыму стоят даже дешевле, чем в Краснодарском крае и Ростовской области, и выразил надежду, что с запуском грузового автомобильного движения по мосту цены уравняются и стабилизируются.

Крымский мост, протяженность которого составляет 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и автобусов по нему открыли 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда пойдут в декабре 2019 года. Сейчас фуры с товарами в Крым доставляют паромами через Керченский пролив, услуги переправы - платные.