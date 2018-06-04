Медвежонок-подросток из Чувашии случайно забрел в Ульяновск

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Отдыхающие рядом с лесополосой жители Ульяновска в минувшие выходные встретились с диким медведем.

Представитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Евгений Лисов сообщил агентству "Интерфакс", что зверь появился в районе Дальнего Засвияжья.

"Зверя заметили отдыхающие и позвонили в экстренные службы. Медведи в этих местах не обитают, а только мигрируют. Предположительно, это молодой медведь, в возрасте 2-3 лет, который мог попасть сюда со стороны Чувашии, проделав путь вдоль реки Свияги", - сообщил собеседник агентства.

Выехавшие на место егеря и сотрудники экстренных служб не смогли найти незваного гостя. Чуть позже его видели на территории садового товарищества.

"Известно, что зверь ушел, но на данный момент нет информации, куда именно", - сказал собеседник агентства, предположив, что медведь мог вернуться в лес по своим следам.

Лисов добавил, что периодически медведи приходят в эти места со стороны Чувашии, однако это первый случай, когда зверь появился в городской черте.