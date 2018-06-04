Совладельцу "Реновы" и главе "Т Плюс" продлили домашний арест

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд продлил до 2 сентября домашний арест совладельцу "Реновы" Евгению Ольховику и главе холдинга "Т Плюс" Борису Вайнзихеру, обвиняемым в даче взяток в особо крупном размере должностным лицам Коми.

"Судом было удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении домашнего ареста в отношении обвиняемых Ольховика и Вайнзихера", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгосруда.

Ольховик, Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, обвиняются в даче взяток должностным лицам Коми в особо крупном размере.

В начале сентября 2016 года Вайнзихер и Ольховик были арестованы, в августе 2017 года Басманный суд отпустил их под домашний арест. Слободин заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в 2007-2014 годы фигуранты дела, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, давали взятки высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера" - экс-главы Коми) за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий для коммерческой деятельности на территории Коми. По данным следствия, общая сумма взяток составляет не менее 1 млрд рублей.

Ранее в этом году расследование дела топ-менеджеров "Реновы" было завершено.