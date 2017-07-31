Руководителя "Т Плюс" Вайнзихера перевели под домашний арест

Вайнзихер был отправлен под стражу в рамках дела о взятках руководству Коми

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест главу энергохолдинга "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, арестованного по делу о многомиллионных взятках бывшему руководству республики Коми, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Константин Ривкин.

"Сегодня Басманный суд изменил меру пресечения моему подзащитному с содержания под стражей на домашний арест",- сказал Ривкин. Как сообщалось, ранее арест Вайнзихера, отправленного под стражу в сентябре прошлого года, был установлен до 6 августа.

Совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик, глава энергохолдинга "Т Плюс" Б.Вайнзихер и экс-глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, являвшиеся руководителями ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) в период с 2007 по 2014 год, являются фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября в Следственном комитете РФ сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

По данным следствия, в течение 2007-2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах КЭС и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам республики Коми (в настоящее время проходят по так называемому "делу Гайзера" - экс-главы Коми) в качестве взятки деньги и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми.

Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств превысила 800 млн рублей. Никто из фигурантов своей вины не признал.

Слободин объявлен в международный розыск. Сыктывкарский городской суд 15 сентября 2016 года арестовал его заочно по обвинению в даче взятки в особо крупном размере.