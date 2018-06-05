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Что случилось этой ночью: вторник, 5 июня

Ядерные планы Ирана, итог праймериз "Яблока" и скелет динозавра в Эйфелевой башне

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана, о чем собирается во вторник официально уведомить МАГАТЭ. Будут увеличены мощности по производству UF6 (гексафторид урана) и UF4Ю; не исключено, что увеличится количество центрифуг для этих целей.

- Победитель праймериз "Яблока" Яков Якубович отказался принимать участие в выборах мэра Москвы, заявив, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр. Он рекомендовал выдвинуть вместо себя Сергея Митрохина, который уступил ему на праймериз.

- Глава Starbucks Говард Шульц уйдет в отставку и, возможно, примет участие в президентских выборах в США в 2020 году.

- На торгах, прошедших в Эйфелевой башне, ушел с молотка за €2 млн скелет динозавра ранее неизвестного ученым вида. Покупатель предпочел остаться неназванным, однако обещает со временем передать уникальный экземпляр в музей.

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