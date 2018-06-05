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Томские ученые зафиксировали резкий рост концентрации CO2 в Западной Сибири

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Ученые института оптики атмосферы (ИОА) имени В.Е.Зуева (Томск) зафиксировали резкий рост концентрации углекислого газа за последние 13 лет, сообщает во вторник пресс-служба инновационных компаний Томской области.

С 1997 года томские ученые измеряют вертикальное распределение парниковых газов над одним из регионов Западной Сибири. Для этого с самолета-лаборатории Ту-134 "Оптик"/Ан-30 "Оптик-Э" на высоте от 500 м до 7 км в стеклянные колбы отбирается воздух, которые затем отправляют в лабораторию Национального института исследования окружающей среды в Японию для газохроматографического анализа.

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"Исследования показывают, что до 2004 года летом концентрация углекислого газа во внешних слоях атмосферы практически не увеличивалась, но с 2005 года начался рост в нижних слоях - и намного быстрее по сравнению со среднеглобальной динамикой", - говорится в пресс-релизе.

По словам замдиректора ИОА Бориса Белана, ученые выяснили, что с середины 2000-х годов выбросы российских предприятий, площадь лесных пожаров и температура воздуха не менялись, поэтому они не могли повлиять на концентрацию углекислого газа.

"Пока гипотезы, почему с 2005 года на этой территории начался резкий рост концентрации углекислого газа, нет. Но леса уже не успевают перерабатывать дополнительные выбросы, а их накопление в атмосфере может способствовать глобальному потеплению", - подчеркнул Белан.

Подобные исследования ведутся в районах Боулдера (Колорадо, США) и Амазонки - это критические территории, где можно отследить, откуда появляется и куда перемещается углекислый газ. Исследования томского института - единственные в таком роде в России и самые протяженные по времени.

Вместе с тем Белан отметил, что, возможно, уникальные исследования глобального масштаба вскоре придется свернуть из-за окончания срока эксплуатации самолета-лаборатории Ту-134.

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Теги: Сибирь
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