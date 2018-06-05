В уссурийской школе проверят сообщения о наградных грамотах с гербом Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Видеоролик о том, как ученика школы в приморском городе Уссурийск за отличную учебу наградили грамотой с украинской символимкой, появился в местных СМИ, администрация школы проверит эту информацию.

Автор видео утверждает, что его ребенку в школе вручили за отличную учебу и хорошее поведение вручили грамоту с гербом Украины.

"Наградили грамотой, школа № 30, за отличную учебу. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, "це Европа" будет", - говорит автор ролика, демонстрируя грамоту в кадре.

Руководство школы проверит эту информацию, сообщила агентству "Интерфакс" замдиректора школы по воспитательной работе Любовь Попова. "Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем", - сказала она.