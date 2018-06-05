Главные новости
5июняВ миреЧто случилось этой ночью: вторник, 5 июняСпорт"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка СтэнлиВ миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентстве
В России

В уссурийской школе проверят сообщения о наградных грамотах с гербом Украины

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Видеоролик о том, как ученика школы в приморском городе Уссурийск за отличную учебу наградили грамотой с украинской символимкой, появился в местных СМИ, администрация школы проверит эту информацию.

Автор видео утверждает, что его ребенку в школе вручили за отличную учебу и хорошее поведение вручили грамоту с гербом Украины.

"Наградили грамотой, школа № 30, за отличную учебу. Только мы в Приморском крае, в России. Герб Украины, диплом, наверное, "це Европа" будет", - говорит автор ролика, демонстрируя грамоту в кадре.

Руководство школы проверит эту информацию, сообщила агентству "Интерфакс" замдиректора школы по воспитательной работе Любовь Попова. "Мы проверим информацию. Сейчас идет экзамен, выяснить не можем", - сказала она.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Уссурийск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Украинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионаж
Киев и защита осужденного считают, что он стал жертвой провокацииПодробнее
 Путин подписал закон о контрсанкцияхПутин подписал закон о контрсанкциях
В мае закон о контрмерах против "недружественных государств" был принят Госдумой и одобрен СовфедомПодробнее
 Кудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограммКудрин обещал представления "почти всем министрам" за нарушения при исполнении госпрограмм
По словам главы Счетной палаты, почти в каждом министерстве и ведомстве есть недочеты в исполнении госпрограмм и финансовые нарушенияПодробнее
 Путин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с ТрампомПутин назвал внутриполитическую борьбу в США помехой для встречи с Трампом
Президент выразил надежду, что предотвращение гонки вооружений будет обсуждаться между лидерами РФ и США личноПодробнее
Авиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянствоАвиакомпания "Победа" уволила двух пилотов за пьянство
Сотрудники пытались вылететь из Сургута в Махачкалу в нетрезвом состоянииПодробнее
 Авиакомпании резко сократили число рейсов в КрымАвиакомпании резко сократили число рейсов в Крым
Среди факторов сокращения - резкий рост аэропортовых тарифов в Симферополе, а также открытие Крымского мостаПодробнее
 Вербовщики боевиков задержаны в КрасноярскеВербовщики боевиков задержаны в Красноярске
Они переправляли религиозных радикалов в Сирию и АфганистанПодробнее
 Сахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материкомСахалинские депутаты попросят руководство страны построить мост между Сахалином и материком
Строительство моста и участков железной дороги оценивается примерно в 540,3 млрд рублейПодробнее
 Обращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторамОбращения c "Прямой линии" с президентом России передадут министрам и губернаторам
Наиболее острые проблемы решаются сразуПодробнее
 РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в АфганистанеРФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане
По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 июня6 фото
04 июня
Фотохроника 4 июня
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 5 июняСпорт"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка СтэнлиВ миреПутин отказался комментировать референдум о своем пожизненном президентствеВ РоссииУкраинца Сущенко приговорили в Москве к 12 годам колонии за шпионажСпортСерена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос" перед матчем с ШараповойВ РоссииПутин подписал закон о контрсанкциях

США продлили разрешение на работу с En+ до 23 октября

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июня

Ядерные планы Ирана, итог праймериз "Яблока" и скелет динозавра в Эйфелевой башне Подробнее

Букмекеры назвали сборную России по футболу фаворитом матча с Турцией

Рядом с российско-украинской границей стартовали масштабные учения авиации РФ

Верховный суд США признал законным отказ кондитера испечь свадебный торт для гей-пары

В уссурийской школе проверят сообщения о наградных грамотах с гербом Украины

Томские ученые зафиксировали резкий рост концентрации CO2 в Западной Сибири

Гринпис попросил Генпрокуратуру проверить квоты на вылов косаток в Охотском море

"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка Стэнли

"Вашингтон" выиграл третий матч у "Вегаса" в финальной серии Кубка СтэнлиСчет в серии стал 3-1 в пользу столичного клуба, до триумфа в турнире ему осталась одна победная игра Подробнее

Спецпрокурор Мюллер обвинил Манафорта в попытках давления на свидетелей

Правительство утвердило порядок работы механизма спецсчетов для госзакупок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru