Рядом с российско-украинской границей стартовали масштабные учения авиации РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Около ста вертолетов и самолетов принимают участие в масштабном учении авиации Южного военного округа, стартующем во вторник, сообщили в Минобороны РФ.

Маневры при участии ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области, Краснодарском крае и в Крыму.

"В ходе учения летчики штурмовой авиации отработают посадку на подготовленный аэродром с грунтовым покрытием в Ростовской области и оттуда с полным боекомплектом отправятся для выполнения бомбометания на авиационный полигон "Арзгирский", - сообщили в военном ведомстве.

"Кроме того, подразделения охраны полигона, а также приданные силы армейского спецназа защитят аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С" обеспечат безопасность взлетно-посадочной полосы от воздушного удара авиации условного противника", - говорится в сообщении.

По данным министерства, истребители и бомбардировщики флота также выполнят стрельбы ракетами "воздух-воздух" и выполнят бомбометание на полигонах "Опук" и "Копанской". В свою очередь вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадки морского десанта соединения морской пехоты ЧФ на необорудованное побережье.

"Также в рамках учения средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря", - добавили в Минобороны.

Полигон "Копанской" находится в 80 километрах от российско-украинской границы.