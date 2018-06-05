Ледовую арену на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге обещали построить к 2020 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Строительство ледовой арены в Екатеринбурге, которая будет расположена на месте снесенной телебашни, планируется начать в текущем году, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Думаю, что в этом году начнем строительство. Срок окончания строительства - 2020 год", - заявил Куйвашев, отвечая на вопросы депутатов Заксобрания региона, перед которыми он выступил с отчетом о работе правительства.

Губернатор напомнил, что состоялся первый градостроительный совет, где была утверждена концепция объекта.

"На этом совете поставлены вопросы, которые необходимо решить. Это вопрос транспортной доступности, обеспечения парковками. Но в целом, как он (объект - ИФ) будет выглядеть и какую функцию выполнять, эта концепция одобрена", - добавил Куйвашев.

Как сообщалось, ледовую арену построит Уральская горно-металлургическая компания на месте, где ранее располагалась недостроенная 220-метровая телебашня.

Телебашня с помощью взрыва была снесена 24 марта 2018 года, что вызвало в Екатеринбурге большой общественный резонанс.

Концепция ледовой арены предполагает, что вокруг нее будет создано благоустроенное общественное пространство для отдыха горожан, обустроена набережная реки Исеть, установлен дополнительный пешеходный мост по улице Народной воли.

На площадке самой арены, рассчитанной на 15 тыс. зрителей, появится возможность проводить российские и международные соревнования, в том числе и самого высокого уровня, по 11 видам спорта: хоккей на льду, боевые виды спорта, фигурное катание, гандбол, минифутбол, волейбол, баскетбол.

Кроме того, арена сможет функционировать как концертный зал.