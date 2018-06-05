Дума изучит, как журналистов наказывают за оскорбление чиновников в странах Совета Европы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет Госдумы по международным делам проанализировать законодательство стран Совета Европы на предмет того, какие меры принимаются в отношении СМИ, допускающих оскорбительные высказывания в отношении государства и должностных лиц.

"Предложение - поручить комитету по международным делам проанализировать законодательство Совета Европы по вопросам, который поднял Владимир Жириновский. Мы члены Совета Европы, было бы правильно посмотреть, как решаются на европейском уровне такие вопросы", - сказал Володин на заседании Госдумы во вторник.

Он отметил, что "в Германии это все законодательно решено". "Через неделю послушали бы председателя комитета. Можно рассмотреть как модельное законодательство для нашей страны. Эти вопросы требуют законодательного регулирования, давайте вначале изучим их", - сказал Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании во вторник поднял вопрос о моральном аспекте СМИ, отметив, что "оскорбительный характер высказываний в отношении должностных лиц, государства, недопустим".

"Наша пресса самая свободная. Я не призываю ограничивать. Но попросить хотя бы снять оскорбительный, клеветнический характер с передач всех", - сказал Жириновский. Он также напомнил, что СМИ зачастую поддерживают одну сторону в разных государственных конфликтах, и от этого может зависеть исход борьбы.