Жаров останется главой Роскомнадзора

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров сохранил свой пост, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается", - сказал министр журналистам в Ханты-Мансийске во вторник.

Он также добавил, что все решения по главе РКН будут публиковаться в официальных источниках, отказавшись от более подробных комментариев.

Такое заявление Носков сделал в кулуарах X IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске 5-6 июня.

24 мая Носков сообщал, что структурные изменения в РКН зависят от того, насколько существующие сотрудники готовы решать новые задачи. "Все зависит от того, насколько существующие сотрудники будут готовы решать, в том числе новые задачи", - сказал Носков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

Носков о Жарове

При этом тогда на вопрос, устраивает ли его действующий глава РКН Жаров, он ответил: "Мне нужно время". "Я работал с людьми всего шесть дней. Конечно, нужно время, чтобы понять", - пояснил Носков.

Ранее источник в госструктурах сообщал, что Жаров, скорее всего, сохранит свой пост. "Пока рано говорить, но по ощущениям, Жаров останется", - сказал собеседник агентства.

Жаров о Носкове

В свою очередь Жаров ранее сказал "Интерфаксу", что хорошо знает нового министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, поскольку работал с ним ранее, когда тот руководил департаментом в Минсвязи, а Жаров временно исполнял обязанности министра. "Хороший специалист, разбирается в своем деле, работать с ним интересно. У нас с новым министром хорошее конструктивное взаимодействие", - сказал Жаров.

О своих планах Жаров сказал, что продолжает руководить Роскомнадзором и работает "как обычно".

Между тем в конце апреля в некоторых СМИ, информационных ресурсах и телеграм-каналах, которые занимаются новостями в IT-сфере, появилась информация о возможной скорой отставке Жарова со своего поста. В последнее время в адрес главы Роскомнадзора звучала критика в связи с блокировкой мессенджера Telegram.

- Таганский суд Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. 17 апреля адвокаты Telegram обжаловали блокировку мессенджера.

- Ведомство пытается ограничить доступ к приложению на территории РФ, блокируя IP-адреса, которые мессенджер использует для своей работы и обхода блокировок.

- Однако во время этой работы время от времени блокируются сторонние ресурсы и сервисы. О сбоях в работе сообщали пользователи сервисов Google, Amazon, Microsoft, Viber. О проблемах заявили и российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Представители "Яндекса" и "ВКонтакте" выступали с резкой критикой Роскомнадзора, заявив, что подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета.

- Несмотря на усилия заблокировать мессенджер, сам Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.