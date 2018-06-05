Глава Минцифры Носков заявил о поиске способов заблокировать Telegram

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет исполнять решения суда по блокировке мессенджера Telegram и ищет новые технологические решения для этого, заявил глава ведомства Константин Носков.

"Это (суд - ИФ) конечная инстанция, и мы должны реализовывать решение суда (о блокировке - ИФ). Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения", - добавил министр.

Кроме того, он заявил, что не планирует встречаться с основателем и владельцем мессенджера Павлом Дуровым. "Что касается встречи с Павлом Дуровым, то не вижу смысла инициировать эту встречу. Если Павел обратится - будем рассматривать", - сказал министр журналистам в кулуарах IT-форума в Ханты-Мансийске.

24 мая Носков заявлял журналистам, что его ведомство занимается ситуацией, сложившейся в связи с блокировкой Telegram.

"Мы занимаемся этим вопросом", - сказал Носков "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), отвечая на вопрос "Интерфакса", устраивает ли его ситуация, связанная с блокировкой мессенджера.

"Роскомнадзор подведомственная нам организация, поэтому, конечно, будем с этим работать", - ответил он на уточняющий вопрос, планирует ли министерство влиять на эту ситуацию и давать соответствующие указания Роскомнадзору.

25 мая глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил "Интерфаксу", что его ведомство будет добиваться стопроцентной блокировки Telegram.

"Мессенджер можно считать неработающим, когда он заблокирован на 100%. Все остальное - он работает, но с ограничениями. Мы будем выполнять нашу работу", - сказал Жаров, отвечая на вопрос, какой уровень деградации мессенджера позволяет считать его неработающим.

"Сейчас мы достигаем того, что пользователи от мессенджера отказываются, и в принципе, это тоже достижение цели", - отметил он. Ранее Жаров сообщил, что в настоящее время деградация сервиса составляет от 15 до 30% на различных гаджетах.

Между тем в конце мая вице-премьер Максим Акимов, отвечающий в новом правительстве РФ за телекоммуникационную отрасль, призвал не превращать тему с блокировкой мессенджера Telegram "во взаимный обмен окриками". Вместо этого необходимо найти баланс между интересами всех заинтересованных сторон, включая интересы безопасности пользователей, заявил он журналистам 31 мая в кулуарах форума Startup Village.

"Еще раз хочу сказать: не стоит превращать эту историю во взаимный обмен окриками. Она непростая, это совершенно очевидно. И предстоит много работы для того, чтобы в общем найти этот сложный баланс между разными интересами. Интересы объективно существуют, они есть - в частности, интересы нашей с вами безопасности тоже существуют. Приятно жить в открытом, безграничном и прозрачном мире, но иногда это может приводить к фатальным последствиям. И мы тоже должны об этом думать", - сказал Акимов.

Он отметил важность обеспечения баланса между интересами государства, гражданина и бизнеса операторов.

13 апреля суд вынес решение о блокировке Telegram в РФ за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор начал ограничивать доступ к мессенджеру, а также блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России. Под блокировку попали IP-адреса Amazon, Microsoft и Google. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

Также от блокировок пострадали и крупнейшие российские компании, среди которых "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", чьи IP-адреса также попали в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Представители компаний выступили с резкой критикой в адрес Роскомнадзора, заявив, что подобные методы блокировки угрожают жизнеспособности всего Рунета.

Тем временем Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.