Сенцов попросил лидеров G7 вспомнить и о других заключенных в РФ украинцах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Украинец Олег Сенцов, осужденный в РФ за терроризм и объявивший 14 мая голодовку, написал письмо лидерам стран "Большой семерки" с призывом не сосредотачиваться только на его судьбе, сообщает hromadske.ua.

В фотокопии письма Сенцова, которую hromadske.ua передала сестра осужденного Наталия Каплан, сказано: "Уважаемые господа! Спасибо вам большое за то, что вы и ваши страны делаете для Украины. Нам еще многое предстоит сделать самим и с вашей помощью. Например, победить в этой гибридной войне с нашим врагом. По поводу ситуации с украинскими политзаключенными, я надеюсь, что вы что-то сможете сделать для решения их судеб, и не будете сосредотачиваться на одной личности, например, мне. А поможете многим".

Согласно информации Украинской правозащитной инициативы LetMyPeopleGo, в России в настоящее время "по политическим мотивам" удерживаются 64 украинцев.

Как сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, в России в данный момент держат голодовку четверо украинских заключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Александр Шумков и - дольше всех - Владимир Балух.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

31 мая Кольченко также объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.