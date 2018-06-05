Глава секретариата Шувалова в правительстве перейдет в ВЭБ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Руководитель секретариата Игоря Шувалова в правительстве Надеря Мухомеджан переходит в ВЭБ, где, по всей видимости, займет аналогичную должность, сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник.

В пресс-службе ВЭБа это не комментируют.

Мухомеджан руководила аппаратом (секретариатом) Шувалова на всех должностях, которые он занимал за последние 15 лет. От должности в правительстве она освобождена распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева от 1 июня, документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Как сообщалось ранее, в ВЭБ также переходит и замруководителя секретариата Шувалова в правительстве Юрий Газарян. Как ожидается, он займет должность зампреда.

Ранее стало, что бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов стал председателем Внешэкономбанка.