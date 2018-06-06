Орешкин предупредил депутатов Госдумы о подготовке "непопулярных решений"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе заседания внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме в среду предупредил депутатов о подготовке ведомством пакета "непопулярных" решений, но не уточнил детали.

"Был настораживающий один момент, когда сказали, что министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений. Это было озвучено. Каждый подумал о своем, кто-то о повышении пенсионного возраста, кто-то о возможных налоговых изменениях", - поделилась с журналистами по итогам встречи депутат Татьяна Цыбизова.

Она уточнила, что сроки принятия решений и подробности министр не озвучил.

В ходе закрытой встречи обсуждались вопросы повышения пенсионного возраста, поддержки малого и среднего предпринимательства, развития института самозанятого населения, предоставления грантов начинающим бизнесменам.