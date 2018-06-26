В России

ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"

Пока корпорация будет заниматься поддержанием исправности парка Ан-124 и Ил-76

ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"
Ан-124 "Руслан" с SSJ-100 на борту
Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Объединенная авиастроительная корпорация пока не планирует проектировать сверхтяжелый транспортник на замену Ан-124 "Руслан", сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации ОАК.

"Эскизное проектирование самолета на замену Ан-124 в настоящее время не планируется. В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолет) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76", - заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ со ссылкой на годовой отчет ОАК появилась информация о начале разработки сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану". Однако в отчете говорится об эскизном проектировании СВТС - среднего военно-транспортного самолета.

"Что касается программы СВТС (средний военно-транспортный самолет), то действительно в настоящее время ПАО "Ил" ведет эскизное проектирование Ил-276. Этот самолет должен прийти на замену Ан-12 грузоподъемностью около 20 тонн", - пояснили в дивизионе транспортной авиации ОАК.

Разговоры о возобновлении производства

19 июня источник "Интерфакса" сообщил, что в России готовятся возобновить производство Ан-124 "Руслан". "Началась предварительная работа, составляется план. Но это не быстрый процесс", - сказал собеседник агентства.

Накануне на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому ульяновский завод "Авиастар-СП" приступает к оценке готовности производственных мощностей к изготовлению модернизированных самолётов военно-транспортной авиации Ан-124-100М. В нем отмечается, что изготовление "Русланов" будет вестись с применением электронного моделирования.

2 июня командующий военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов заявил в эфире "Эха Москвы", что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан". Он напомнил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине, однако интеллектуальной собственностью Украины не является.

На следующий день вице-президент по транспортной авиации ОАК, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин заявил, что возобновление производства Ан-124 "Руслан" в новом облике "является крайне непростой, но решаемой задачей".

Затем украинские СМИ со ссылкой на КБ "Антонов" сообщили, что в конструкторском бюро считают недостижимыми планы России по возобновлению производства "Русланов" под новым брендом без украинского участия, так как "только разработчик самолета - ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсе, сроке службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции".

Экс-главком ВКС РФ, ныне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил "Интерфаксу", что "производство самолетов Ан-124 в России вполне возможно и без украинского участия, ульяновский авиастроительный завод располагает достаточными мощностями, интеллектуальными и техническими ресурсами для этого".

Согласно сайту АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), это предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 "Руслан". С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.

Согласно отчету за 2017 год компании "Ил", в рамках исполнения государственного контракта на модернизацию, восстановление исправности и продление ресурса на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т для нужд министерства обороны РФ в 2015 - 2017 годах, были выполнены соответствующие работы на двух воздушных судах Ан-124-100.

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Теги: Ан-124
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