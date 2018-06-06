Что произошло за день: среда, 6 мая

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- СКР отменил решение о признании вещественными доказательствами 9 млрд рублей, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцам.

- Правительство Нидерландов не нашло оснований для привлечения Украины к ответственности за крушение в 2014 году самолета рейса MH17 в небе над Донбассом за то, что она не закрыла свое воздушное пространство.

- Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" международного Института экономики и мира. По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация сложилась в Центральноафриканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

- Большинство россиян назвали экономическую политику властей причиной роста цен на бензин. Всем интересно, почему цены на бензин в РФ растут и при дешевеющей, и при дорожающей нефти.

- Открылось движение по участку трассы Москва - Петербург, который огибает Валдайский национальный парк и позволяет обойти населенные пункты Бологое и Окуловка. Это позволит сократить время проезда на автомобиле по всей дороге практически на треть, обещали в "Автодоре".

- МГУ поднялся до 90-го места в рейтинге лучших вузов мира QS World University Rankings. Московский университет прибавил пять позиций и оказался единственным российским вузом в первой сотне рейтинга.

- Герман Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров. По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнес.

- Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".