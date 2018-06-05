В мире

Самолеты ВВС США и командования НАТО провели разведку у границ России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сразу три самолета ВВС США и один командования НАТО во вторник провели разведывательные полеты вблизи западных рубежей России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, около 12 часов вел разведку вблизи западных границ России. Начиная с приблизительно с 08:30 мск, он в течение около четырех часов летал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы. Затем американский беспилотник более пяти часов курсировал вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в небе над Латвией и Эстонией. На обратном пути он вновь осуществил пролет вдоль границ Калининградской области. В настоящее время Global Hawk возвращается на базу, пролетая в небе над Болгарией.

Тем временем, во вторник днем к юго-западу от Калининградской области в воздушном пространстве Польши многочасовые полеты совершали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWACS - ВВС США и командования НАТО.

Кроме того, во вторник вечером у границ Калининградской области был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, вылетевшего с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он в течение более двух часов осуществлял полет вблизи российских рубежей в воздушном пространстве Польши.

Как сообщалось, накануне вблизи границ Калининградской области также совершил многочасовой разведывательный полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения командования НАТО и E-3A Sentry AWACS и стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844.

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Теги: НАТО, Россия
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