Путин не обнаружил в России традиции объявлять амнистию после выборов президента

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время "прямой линии" заявил, что амнистия заключенных должна объявляться не под влиянием внешних обстоятельств, а продуманно.

Так, на вопрос, не хочет ли он продолжить традицию - объявлять амнистию в связи с избранием президента, Путин отметил: "У нас такой традиции, во-первых, нет. Во-вторых, объявление амнистии - это по закону не прерогатива президента, а парламента страны - Государственной думы".

"Время от времени мы это (амнистию - ИФ) делаем. Я поддерживал такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовлены, должны быть вызваны определенными внутренними причинами, потребностями, а не внешними обстоятельствами, даже такими важными внутриполитическими событиями как выборы президента", - отметил глава государства.