Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о том, что сервисам YouTube и Instagram не грозит блокировка в России.

"Я понимаю вашу озабоченность и понимаю озабоченность тех людей, с которыми вы работаете в интернете. Мы не собираемся ничего закрывать", - сказал Путин в ходе "Прямой линии", отвечая на вопрос блогера, который сообщил, что в интернете ходят слухи о закрытии данных соцсетей.

Президент также заявил, что в ситуации с мессенджером Telegram вопросы безопасности являются первостепенным, и он будет побуждать спецслужбы к использованию современных технологий без ограничения пространства свободы пользователей.

"Вопросы безопасности - в первую очередь, не правда ли? Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути - именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете", - заявил Путин.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии".